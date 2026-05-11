Dopo la partita, l’allenatore si presenta con il volto segnato dall’emozione e gli occhi lucidi, evidenziando l’impegno profuso in questi mesi sulla panchina della squadra. Ha dichiarato di aver dato il massimo e di non volersi soffermare sui risultati, aggiungendo di aver bisogno di prendersi una pausa. La squadra ha concluso la partita con un atteggiamento determinato, ma senza ottenere il risultato sperato.

Cristiano Lucarelli ha il volto commosso e gli occhi lucidi. Non potrebbe essere altrimenti, visto l’enorme lavoro fatto in poco più di quattro mesi sulla panchina della Pistoiese. "Siamo estremamente dispiaciuti – ha detto il tecnico arancione dopo il ko col Piacenza –. L’obiettivo era vincere i playoff e non ci siamo riusciti. Dispiace soprattutto per i tifosi, che hanno dato tutto anche oggi. In campo abbiamo dato tutto quel che avevamo ed è vero che forse in questo mese, a livello di energie, non avevamo molto, ma quel che c’era rimasto nel motore l’abbiamo buttato in campo". Sugli episodi Lucarelli si è espresso così: "Manca un rigore per noi e l’espulsione di Rizq è stata molto fiscale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Lucarelli dispiaciuto: "Abbiamo dato tutto. Niente bilanci ora. Devo staccare»

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