“Contro di me diventano tutti Roger Federer”. Così si era sfogato Carlos Alcaraz dopo la sofferta vittoria a Indian Wells contro Arthur Rinderknech. Cambia la città, cambia il torneo, cambia anche il risultato, ma non il senso di frustrazione. Eliminato a sorpresa al terzo turno del Miami Open da Sebastian Korda, lo spagnolo è tornato sul tema. Durante il match, Alcaraz si è lasciato andare a un'esclamazione rivolta al suo angolo: “Non ne posso più, contro di me giocano tutti benissimo”. Uno sfogo proseguito anche in conferenza stampa, dove ha provato a razionalizzare con un sorriso: “È un po’ fastidioso vedere gli avversari esprimersi sempre oltre i propri limiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz avvilito: "Non ne posso più, contro di me giocano tutti benissimo. Ora devo staccare"

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