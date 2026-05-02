Runjaic sicuro nel post partita | Siamo contenti di come abbiamo giocato Zaniolo ha dato un gran contributo come tutti A Cagliari…

Dopo la partita di Serie A tra Udinese e Torino, l’allenatore dell’Udinese ha commentato l’incontro. Ha detto di essere soddisfatto della prestazione della squadra e ha elogiato il contributo di Zaniolo, così come quello degli altri giocatori. Il tecnico ha anche menzionato che la squadra si aspetta di tornare in campo nel prossimo impegno a Cagliari. La conferenza stampa è stata l’occasione per fare un primo bilancio sulla gara.

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