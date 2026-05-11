Il portiere segna al 120’ | Alberoro-Pontassieve colpaccio di Balucani ai supplementari che vale la finale

Nel match tra Alberoro e Pontassieve, il portiere ha segnato al 120’ durante i supplementari, regalando alla sua squadra una vittoria che vale l’accesso alla finale. La rete, realizzata da Lapo Balucani, ha rappresentato un momento storico sia per il giocatore sia per il club, segnando una svolta decisiva nella partita. La partita si è conclusa con il gol che ha concluso una lunga battaglia sul campo.

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