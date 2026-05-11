Il portiere segna al 120’ | Alberoro-Pontassieve colpaccio di Balucani ai supplementari che vale la finale
Nel match tra Alberoro e Pontassieve, il portiere ha segnato al 120’ durante i supplementari, regalando alla sua squadra una vittoria che vale l’accesso alla finale. La rete, realizzata da Lapo Balucani, ha rappresentato un momento storico sia per il giocatore sia per il club, segnando una svolta decisiva nella partita. La partita si è conclusa con il gol che ha concluso una lunga battaglia sul campo.
Alberoro (Arezzo), 11 maggio 2026 – U n gol per la storia, personale e quella del club. Così potrebbe essere descritta la rete messa a segno da Lapo Balucani (nella foto), uno che di professione i gol cerca di sventarli indossando i guanti da portiere e la magia numero uno dell’Alberoro. Arrivato in estate alla corte di Riccardo Franchi dopo l’esperienza con la Sansovino (in passato era nel vivaio dell’Arezzo) Balucani è tra gli eroi della semifinale playoff vinta dall’Alberoro in casa del Pontassieve. I padroni di casa passano in vantaggio al 30’ ma al 57’ Mattesini pareggia. Sempre Mattesini al 90’ segna il gol del sorpasso. L’Alberoro sogna, ma al 95’ Bonechi pareggia i conti e manda tutti ai supplementari con Balucani che al 120’ nell’ultimo assalto trova un gol pesantissimo grazie ad un pregevole gesto tecnico.🔗 Leggi su Lanazione.it
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