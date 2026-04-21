B interregionale | l’Usa segna 33 punti tra cui la tripla che porta Forlimpopoli ai supplementari Ora deve battere Recanati DiSibio trascina i Baskérs verso l’8° posto

I Baskérs Forlimpopoli hanno vinto una sfida combattuta contro la Pallacanestro Jesi, terminata 81-85 dopo un tempo supplementare al PalaTriccoli. L'incontro è stato caratterizzato da continui sorpassi e un punteggio in equilibrio fino alla fine, con momenti decisivi negli ultimi minuti. Un canestro di B interregionale ha portato la partita ai supplementari. Ora i Baskérs devono affrontare Recanati nella prossima gara.

È un successo al cardiopalma quello conquistato dai Baskérs Forlimpopoli al PalaTriccoli contro la Pallacanestro Jesi dopo un tempo supplementare: 81-85 (parziali 23-24; 45-39; 59-56; 75-75), al termine di un match denso di emozioni. Pronti, via, i marchigiani partono in quarta e trascinati da Ogemwonyi si portano subito sul 13-3. Dopo il precoce timeout artusiano, è Vico a riportare avanti i suoi sul 23-24 del 10’. Nei quarti centrali, per ben due volte Jesi prova ad andare in fuga, ma un monumentale DiSibio (nella foto, 33 punti alla fine) tiene in scia i suoi, mantenendo Forlimpopoli in linea di galleggiamento fino alla fine. Nel finale, ancora DiSibio sigla il vantaggio (69-70), ma a 5” dal gong il tabellone recita 75-72 con due tiri liberi da realizzare: Lorenzo Brighi sbaglia il primo, poi volontariamente anche il secondo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - B interregionale: l’Usa segna 33 punti, tra cui la tripla che porta Forlimpopoli ai supplementari. Ora deve battere Recanati. DiSibio trascina i Baskérs verso l’8° posto Notizie correlate I Baskers asfaltano l'Air Basket Termoli: Disibio sfiora quota 30 puntiI Chemifarma Baskèrs Forlimpopoli giocano una gara dalla solidità impressionante e vendicano, sportivamente parlando, il beffardo ko subito in Molise... NBA, Doncic da 41 punti trascina i Lakers all’undicesima vittoria in dodici gare. Jokic in tripla doppia con Denver, Fontecchio segna 12 in 10 minutiNella notte tra venerdì e sabato spicca il dominio di Los Angeles su Brooklyn, con Reaves da 26 e LeBron da 14. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Basket B Interregionale: Iseo vince e avvicina la salvezza; B Interregionale, Esperia e Sennori alle prese col penultimo turno di regular season; Basket serie B interregionale. Mens Sana, domenica gara contro Lucca. Atmosfera da playoff anticipati. Buffo: Restiamo concentrati su noi stessi; Basket B Interregionale: Gardone condannata ai play out. B interregionale: l’Usa segna 33 punti, tra cui la tripla che porta Forlimpopoli ai supplementari. Ora deve battere Recanati. DiSibio trascina i Baskérs verso l’8° postoÈ un successo al cardiopalma quello conquistato dai Baskérs Forlimpopoli al PalaTriccoli contro la Pallacanestro Jesi dopo un tempo supplementare: 81-85 (parziali 23-24; 45-39; 59-56; 75-75), al ... sport.quotidiano.net Basket serie B interregionaleNuovo arrivo nel roster dei Baskérs Forlimpopoli che, nella giornata di ieri, hanno annunciato l’ingaggio della guardia, classe 2007, Leonardo De Cesaris (nella foto). Giocatore nato cestisticamente ... ilrestodelcarlino.it PRIME PAGINE | Ripresa dei colloqui Usa-Iran, "accordo o tornano le bombe". #ANSA - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Ripresa dei colloqui Usa-Iran, "accordo o tornano le bombe" #ANSA x.com