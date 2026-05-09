Akragas l’urlo di Lopez vale la finale | Scordia battuto ai supplementari il Totò Russo esplode di gioia

Il triplice fischio al comunale "Totò Russo" di Aragona sancisce la fine di una battaglia infinita: l’Akragas Slp batte la Gymnica Scordia e si qualifica per la finale playoff. In un pomeriggio carico di tensione, dove ogni pallone pesava come un macigno, i biancazzurri sono riusciti a spezzare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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