Il Pnrr in Sicilia corre ma nella direzione sbagliata

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Sicilia sta procedendo rapidamente, ma le ultime notizie indicano che le risorse sono utilizzate in modo inefficiente. Sono stati registrati ritardi e problemi nella gestione dei progetti, con alcune iniziative che non rispettano le tempistiche previste. Le autorità continuano a monitorare gli sviluppi, mentre i cittadini attendono risposte concrete sui risultati raggiunti finora.

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«Presto che è tardi, presto che è tardi». Sembra quasi di sentirli, come il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. «È tardi, è tardi sai, e io sono in mezzo ai guai». Grossi guai in vista davvero per la Sicilia e tutto il suo meraviglioso mondo di politici, burocrati, strateghi della spesa pubblica. Il 30 giugno si avvicina, il conto alla rovescia è iniziato, all’orizzonte non si vedono salvifiche proroghe, come avviene solitamente con i programmi comunitari, e la spesa per il Pnrr è in affanno. In Sicilia, a marzo di quest’anno, il valore economico degli interventi conclusi equivale ad appena 1,6 miliardi di euro su un finanziamento complessivo di 12,7 miliardi.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Pnrr in Sicilia corre, ma nella direzione sbagliata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hamilton boccia il simulatore: "Troppo diverso dalla pista, mi sta portando nella direzione sbagliata"“Dalla prossima gara cambierò approccio, c’è un aspetto che ci sta portando nella direzione sbagliata”. Ilaria Salis come una bussola: ma indica sempre la direzione sbagliataNella piazza del No Kings sono apparse foto di Giorgia Meloni e dei ministri a testa in giù, una ghigliottina, striscioni pro Cospito, il tutto... Argomenti più discussi: Presto che è tardi Il Pnrr in Sicilia corre, ma nella direzione sbagliata; Delusione Pnrr: in Sicilia progetti fermi al palo. Ultimate opere pari ad appena il 12% dei fondi; Pnrr in Sicilia, la verità sui 13 miliardi di lavori da uno studio inviato ai senatori; Il restauro delle mura elimo puniche di Erice scelto come esempio virtuoso del PNRR.