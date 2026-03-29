Nella piazza del No Kings sono stati affissi manifesti con immagini di figure politiche con i volti capovolti, accompagnati da una ghigliottina e striscioni di sostegno a un detenuto coinvolto in un caso di terrorismo. La presenza di leader del centrosinistra si è limitata a osservare quanto accaduto, senza intervenire direttamente. La scena ha suscitato reazioni tra gli osservatori presenti.

Nella piazza del No Kings sono apparse foto di Giorgia Meloni e dei ministri a testa in giù, una ghigliottina, striscioni pro Cospito, il tutto davanti ai capi del centrosinistra che più che fare i leader sono dei follower di tanto odio. Ma il direttore Daniele Capezzone pone l'accento anche su un'altra vicenda, quella del controllo documenti di Ilaria Salis. Buona visione. Il centrodestra deve combattere e reagire. Il Tempo diventa officina di idee per ripartire GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ilaria Salis come una bussola: ma indica sempre la direzione sbagliata

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