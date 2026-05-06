Il pilota della Ferrari ha espresso insoddisfazione per l'uso del simulatore, affermando che le differenze rispetto alla pista reale lo stanno indirizzando nella direzione sbagliata. Ha inoltre annunciato l’intenzione di rimuoverlo, sottolineando di aver già predisposto un’alternativa per evitare situazioni simili a quelle di Miami. La discussione si concentra sulla validità degli strumenti di allenamento virtuale e sulla loro efficacia rispetto alle condizioni reali di gara.

“Dalla prossima gara cambierò approccio, c’è un aspetto che ci sta portando nella direzione sbagliata”. Dopo un incoraggiante inizio di stagione, a Miami è sembrato di rivedere l’Hamilton dello scorso anno: spento, in pista come nelle dichiarazioni, e incapace di lottare per le posizioni di vertice. Certo, a compromettere la corsa dell’inglese è stato il contatto al via con Franco Colapinto, che ha privato Lewis di oltre mezzo secondo di carico aerodinamico, eppure, secondo il ferrarista, sembra esserci altro. “Sarò onesto, credo che il simulatore mi stia portando nella direzione sbagliata, lo eliminerò”, ha spiegato dopo le qualifiche in Florida, come riportato da The Race.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton boccia il simulatore: "Troppo diverso dalla pista, mi sta portando nella direzione sbagliata"

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