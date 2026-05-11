Il pm | In un audio Sempio sembra svelare l' orario in cui entrò per uccidere

La Procura di Pavia ha analizzato un’intercettazione ambientale registrata nel 2017, in cui si ascolta una voce che, secondo il pubblico ministero, farebbe riferimento all’orario di ingresso in un luogo, collegandolo a un episodio di omicidio. Le nuove indagini sono state aperte sulla base di questa registrazione, che sembra fornire dettagli utili per chiarire i momenti dell’evento. La procura sta esaminando attentamente il materiale audio per verificare eventuali elementi utili alle indagini.

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Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale del 2017 la Procura di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco chiuse nei giorni scorsi, arrivano a sostenere anche che Andrea Sempio in uno dei suoi soliloqui «sembra riferirsi all’orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio». Nelle trascrizioni dell’audio dell’8 febbraio 2017 si legge che il 38enne dice: «E' successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però cazzo (.) alle nove e mezza». In quell'audio di nove anni fa Sempio diceva, per come trascritto: «E' successo qualcosa quel giorno. inc (ossia incomprensibile, ndr).🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il pm: "In un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pm, in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidereABBONATI A DAYITALIANEWS L’analisi della Procura di Pavia Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale risalente al 2017 emergono nuovi elementi... Delitto di Garlasco, pm: “In un’intercettazione Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere Chiara Poggi”Garlasco (Pavia), 11 maggio 2026 – A che ora è stata uccisa Chiara Poggi, quel 13 agosto 2007? Non c’è mai stata una certezza definitiva e ora i pm... Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco, l'audio che incastra Sempio e il mistero della chiavetta usb; Ore 14 Sera 2 - Garlasco, i pm di Pavia: Ecco l'audio che incastra Andrea Sempio - 07/05/2026 - Video; Garlasco, il giallo dell’audio di Sempio: Confessione per i pm, solo un podcast per la difesa; L'audio di Sempio? Lui braccato: perché non è una confessione, il soccorso dell'avvocato di Marco Poggi all'amico indagato: l'attacco ai pm - Il video. Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono al lavoro questa mattina per recuperare del materiale audio, ovvero quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in x.com Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit