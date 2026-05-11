Secondo quanto riportato da Middle East Eye, gli Stati Uniti stanno cercando di facilitare un accordo tra le famiglie Dbeibeh e Haftar con l’obiettivo di riunificare la Libia. La notizia si basa su fonti anonime che indicano un impegno diplomatico in corso tra le parti coinvolte. Al momento non sono stati resi pubblici dettagli precisi sulle modalità o sui tempi di questo processo.

Gli Stati Uniti avrebbero un piano per unificare la Libia. A riportarlo è stato, martedì scorso, Middle East Eye, che ha citato fonti occidentali e arabe a conoscenza della questione. Il progetto, che sarebbe stato architettato dall’inviato speciale della Casa Bianca per l’Africa Massad Boulos, prevedrebbe di «unificare la Libia attraverso la famiglia Dbeibeh nella Libia occidentale e la famiglia Haftar in quella orientale, sostituendo i leader di ciascuna famiglia con una nuova generazione». Stando alla testata, Washington starebbe lavorando al piano da tempo. Si sarebbe tuttavia registrata un’accelerazione alla luce della guerra in Iran: gli Stati Uniti starebbero infatti guardando con maggiore interesse al petrolio libico, per cercare di abbassare i costi dell’energia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il piano americano per riunificare la Libia

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