Il Pavullo incassa un ko Ripescaggio lontanissimo

Nel match tra Pavullo e Dogatese, la squadra di casa ha subito una sconfitta con il punteggio di 2-0. La partita si è conclusa con i gol che sono stati segnati nel corso del secondo tempo, dopo aver visto in campo diverse sostituzioni da entrambe le parti. Pavullo, che ha schierato tra gli altri Imbimbo e Boni, ha concluso la gara senza ottenere punti, rendendo più difficile il suo percorso di ripescaggio.

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