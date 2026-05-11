Il Pavullo incassa un ko Ripescaggio lontanissimo

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Pavullo e Dogatese, la squadra di casa ha subito una sconfitta con il punteggio di 2-0. La partita si è conclusa con i gol che sono stati segnati nel corso del secondo tempo, dopo aver visto in campo diverse sostituzioni da entrambe le parti. Pavullo, che ha schierato tra gli altri Imbimbo e Boni, ha concluso la gara senza ottenere punti, rendendo più difficile il suo percorso di ripescaggio.

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pavullo 0 dogatese 2 PAVULLO: Imbimbo, Campolongo (35’st Barbieri), Tebaldi, Manni, Paduano, Flandi (44’st Iseppi), Lutti (1’ st Rapini), Costi (30’st Monti), Basmakh, Boni (16’st Amari), Belba. A disp.: Bianconi, Benduci, Ballati, De Matteis. All. Barbieri. DOGATESE: Becchetti, Cavalieri, Nasci, Tosi, Stabellini, Greppi (12’st Poletti), Benetti (33’st Lupini), Bianchini, Piccinardi (23’st Bushi), Tani, Bui. A disp.: Peverati, Droghetti, Roccati, Marzola, Minotti. All. Bruni. Arbitro: Corneti di Bologna. Reti: 4’ (rig.) e 27’ Tani Note: espulso al 46’st Iseppi, ammoniti Tosi, Paduano, Bui, Bianchini Niente da fare per il Pavullo, che perde...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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