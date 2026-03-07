Buongiorno | La prestazione di Genova è un lontanissimo ricordo? Ci sono i momenti no

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai giornalisti al termine della partita contro il Torino. Ha commentato sulla sua prestazione a Genova, definendola ormai un ricordo lontano, e ha menzionato che ci sono stati momenti difficili durante la stagione. Buongiorno ha risposto alle domande sulla partita e sulla sua forma attuale.

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha risposto alle domande della stampa in conferenza al termine della gara contro il Torino. Napoli-Torino 2-1, Buongiorno in caonferenza. "Sono contento della prestazione della squadra, il Maradona si fa sentire e ci dà sempre una grande mano. Siamo contenti per il risultato, dispiace non aver tenuto la porta imbattuta ma rivedremo ciò che abbiamo sbagliato per migliorare. La manovra è sempre su Hojlund? "Dipende dagli avversari come riusciamo a muovere palla e creare spazi, a volta Rasmus viene incontro o attacca la profondità: vince tanti duelli, ci fa respirare e ci dà una grande mano". Si punta al secondo posto? "Guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincerle tutte preparandole al meglio poi a fine stagione vedremo cosa succederà".