Calcio Napoli 1-1 a Parma Scudetto lontanissimo

Nel match tra Parma e Napoli, il risultato finale è stato di 1-1. La partita è iniziata con un gol di Strefezza dopo soli 30 secondi, seguito dal pareggio di Mc Tominay. Nonostante l'assalto finale degli azzurri, il punteggio è rimasto invariato, lasciando il Napoli con poche speranze di conquistare lo scudetto.

Calcio Napoli, Strefezza dopo 30 secondi. Poi il pareggio di Mc Tominay. Assalto inutile degli azzurri. Conte preferisce schierare i "soliti" quattro a centrocampo mentre preferisce Politano a gutierrez sulla destra. Conte schiera: Milinkov, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Lobotka, Mc Tominay, Spinazzola, De Bruyne, Hojlund. Neppure il tempo di respirare che Juan Jesus perdono la marcatura su Strefezza che servito di testa supera dopo 30 secondi con un preciso diagonale Milinkovic. La partita del Calcio Napoli non cambia del punto di vista dell'impostazione ma si ritrova subito a recuperare una rete. La manovra del Calcio Napoli cerca di essere veloce ma sbatte contro il muro del PArma schierato con nove elementi al limite dell'area di rigore.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli 1-1 a Parma. Scudetto lontanissimo Corriere dello Sport: “Napoli, ritmo scudetto: Parma snodo decisivo”Corriere dello Sport: “Napoli, ritmo scudetto: Parma snodo decisivo”"> Il Napoli corre forte, con numeri da vertice e ambizioni sempre più concrete. Leggi anche: Il Napoli torna a Parma dove di fatto vinse lo scudetto