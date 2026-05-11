Il Patto per il Verde allarga il fronte | aderiscono anche Sciacca e Valvieri il tema ambientale entra nella corsa a sindaco

Da messinatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “Patto per il Verde” si amplia con l’adesione di due candidati dei movimenti civici, che rappresentano un passo importante nel coinvolgimento politico sul tema ambientale. Dopo l’adesione del candidato del centrodestra, anche Sciacca e Valvieri hanno deciso di sostenere l’iniziativa, rafforzando così la presenza di forze diverse all’interno della stessa iniziativa. La questione ambientale entra così nel dibattito preelettorale, con più figure coinvolte in uno sforzo condiviso.

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Dopo l’adesione già formalizzata del candidato del centrodestra Marcello Scurria al “Patto per il Verde”, arriva ora un segnale politico trasversale che rafforza l’iniziativa promossa dalle associazioni ambientaliste: anche i candidati dei movimenti civici Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri hanno.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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