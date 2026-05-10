Patto per il Verde coi candidati sindaco | associazioni e comitato consegnano documento in 5 punti per il futuro di Messina

Le associazioni e il comitato hanno consegnato ai cinque candidati sindaco di Messina un documento in cinque punti, con proposte mirate per il futuro della città. Il testo, ben articolato, si focalizza su obiettivi e interventi specifici legati alla tutela del verde e allo sviluppo sostenibile. La consegna è avvenuta in vista della prossima consultazione elettorale, con l’intento di offrire un quadro chiaro di proposte concrete.

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