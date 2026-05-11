Il pari di Toffano illude Ma il gol dell’ex è fatale
Nel match tra la centese e la MSP, il pareggio di Toffano aveva illuso le squadre, ma un gol dell’ex si è rivelato decisivo. La formazione locale ha schierato Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, Barbieri, Pellielo, Rimondi, Marchesini, Toffano, Bonvicini e Baravelli. Durante l'incontro sono entrati in campo Bonacorsi, Belicchi, Nannini e Fabbri, sostituendo alcuni giocatori nel corso della partita.
Centese 1 MSP 2 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi (26’ st Bonacorsi), Kourouma, Barbieri, Pellielo (40’ st Belicchi), Rimondi (39’ pt Nannini), Marchesini (30’ st Fabbri), Toffano, Bonvicini, Baravelli. A disposizione: Caso, D’Aniello, Santeramo, Rossi, Pagano. All.: Di Ruocco. MSP: Comastri F., Zannoni, Dondi, Laruccia, Dal Monte, Guidotti, Persona (29’ st Comastri S.), Marini (43’ st Aiello), Tonelli, Ciaccio, Costantini. A disposizione: Ferrone, Piscopo, Donvito, Saputo, Pasotti, Tartarelli, Cini. All.: Onestini. Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia. Reti: 7’ pt Marini (M), 45’ pt Toffano (C), 17’ st Costantini (M). Note: ammoniti: Pellielo (C), Persona (M), Tonelli (M), Costantini (M).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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