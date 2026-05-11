Il pari di Toffano illude Ma il gol dell’ex è fatale

Nel match tra la centese e la MSP, il pareggio di Toffano aveva illuso le squadre, ma un gol dell’ex si è rivelato decisivo. La formazione locale ha schierato Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, Barbieri, Pellielo, Rimondi, Marchesini, Toffano, Bonvicini e Baravelli. Durante l'incontro sono entrati in campo Bonacorsi, Belicchi, Nannini e Fabbri, sostituendo alcuni giocatori nel corso della partita.

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