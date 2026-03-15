Como-Roma 2-1 | Malen illude ma l' espulsione di Wesley è fatale Fabregas vince la sfida per la Champions League

Nella partita tra Como e Roma, il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei lombardi. Malen ha aperto le marcature su rigore conquistato da El Shaarawy, mentre nel secondo tempo il Como ha trovato il gol del sorpasso. L’espulsione di Wesley ha inciso sull’andamento del match, mentre Fabregas ha partecipato alla sfida per la qualificazione alla Champions League.

I giallorossi passano in vantaggio grazie a un rigore dell'olandese. Nella ripresa dopo la rete di Douvikas, il rosso al brasiliano e il gol vittoria di Diego Carlos La Roma perde per due a uno contro il Como nello scontro diretto per il quarto posto. I giallorossi sbloccano subito la partita col gol di Malen su rigore conquistato da El Shaarawy e chiudono in vantaggio il primo tempo anche grazie a un super Svilar su Nico Paz. Nella ripresa però la partita cambia volto grazie ai cambi di Fabregas con Diao che fa impazzire la difesa romanista e Douvikas che segna l'1-1 ma soprattutto per l'espulsione (per doppio giallo), contestata, di Wesley. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Roma-Juventus 3-3, le pagelle: Malen (7,5) illude Gasp, Gatti (7) tiene in vita i bianconeri, Wesley (7) prodezzaRoma-Juventus termina 3-3, un match spettacolare all'Olimpico che vale un posto in Champions e che si conclude con un punto per parte. Il Como vince 2-1 lo ‘spareggio’ Champions con la Roma: lariani quarti da soli, rosso dubbio per WesleyIl Como batte 2-1 una Roma ridotta in dieci uomini per l'espulsione di Wesley e si porta da sola al quarto posto in classifica, con un punto di... Aggiornamenti e notizie su Como Roma 2 1 Malen illude ma... Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Como-Roma: probabili formazioni e statistiche; Como-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Il Como reagisce e supera la Roma: il gol di Diego Carlos fa sognare FabregasComo-Roma Fantacalcio: la cronaca, il tabellino ed i voti per il Fantacalcio della partita della ventinovesima giornata di Serie A Enilive 2025/2026 ... fantacalcio.it Como-Roma 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Diego Carlos, espulso WesleyLa diretta live di Como-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Un rigore di Malen porta la Roma in vantaggio a Como: è 1-0 per i giallorossi al termine del primo tempo. Come finisce facebook SERIE A | In campo Como-Roma #ANSA x.com