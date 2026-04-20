Fiorentina pareggia a Lecce | 1-1 Il gol di Harrison illude I viola soffrono nella ripresa ma sono praticamente salvi Pagelle

La partita tra Lecce e Fiorentina si è conclusa con un pareggio di 1-1. Harrison ha aperto le marcature per i viola, creando un momento di entusiasmo tra i tifosi, ma nella ripresa i padroni di casa hanno spinto forte, mettendo in difficoltà la squadra ospite. Nonostante le pressioni finali, la Fiorentina è riuscita a mantenere il risultato, consolidando una posizione di relativa tranquillità in classifica.

Una battaglia, come previsto, la partita di Lecce: la Fiorentina ne è uscita con un pareggio (1-1) comunque utile, che le permette di restare avanti di otto punti dalla squadra giallorossa di Di Francesco e dalla Cremonese. Sì, che se la giochino fra loro la permanenza in Serie A. Ha fatto un primo tempo molto buono, la squadra viola, andando addirittura in vantaggio con un gran bel gol di Harrison, sinistro telecomandato, prima rete dell'inglese con la maglia della Fiorentina. Che avrebbe meritato di vincere per quello che ha saputo fare nella prima frazione di gioco. Ma la ripresa l'ha vista arrancare, fino a difendersi con unghie e con denti.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina pareggia a Lecce: 1-1. Il gol di Harrison illude. I viola soffrono nella ripresa, ma sono praticamente salvi. Pagelle Notizie correlate Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel pareggia il gol di Harrison! Male Cheddira – I VOTILewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter,... Lecce-Fiorentina 0-1: all’intervallo viola avanti grazie al gran gol di Harrison. La partita in direttaLecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A, il Lecce pareggia 1-1 contro la Fiorentina e torna a pari punti con la Cremo; Pastore: Se la Fiorentina pareggia a Lecce non si strappa i capelli; Quote scommesse Lecce - Fiorentina; Lecce – Fiorentina, è la 20esima volta dei viola nel Salento: buono il bilancio dei giallorossi. Fiorentina pareggia a Lecce: 1-1. Il gol di Harrison illude. I viola soffrono nella ripresa, ma sono praticamente salvi. PagelleLECCE – Una battaglia, come previsto, la partita di Lecce: la Fiorentina ne è uscita con un pareggio (1-1) comunque utile, che le permette di restare avanti di otto punti dalla squadra giallorossa di ... firenzepost.it Lecce-Fiorentina 1-1 LIVE: Tiago Gabriel pareggia, Stulic sfiora il vantaggioLecce-Fiorentina, calcio d'inizio allo stadio Via del Mare in Salento a partire dalle 20.45 è il posticipo che chiude la 33esima giornata di Serie A. Punti salvezza fondamentali in palio sia per i gia ... calciomercato.com “Guarda David, è fatta!” Volano Genoa e Parma, si ferma il Cagliari e pareggia la Cremonese. Per completare la 33esima giornata del mini-campionato salvezza manca solo Lecce-Fiorentina! #fiorentina #violanews #seriea #lecce - facebook.com facebook Fiorentina, Parisi: "Il pareggio contro l'Inter ci ha dato fiducia" x.com