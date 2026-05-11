Martedì alle 16:10, torna su Rai 1 una nuova puntata de Il paradiso delle signore, la soap opera arrivata alla decima stagione. In questo episodio, Concetta riesce a conquistare un nuovo cliente, mantenendo vivo l’interesse dei telespettatori. La serie, trasmessa dal 2015, continua a seguire le vicende dei protagonisti nel grande magazzino e nelle loro vite personali. L’appuntamento si ripete ogni settimana, offrendo nuovi sviluppi e colpi di scena.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 166. Ecco le anticipazioni di martedì 12 maggio. Nella puntata precedente di lunedì 11 maggio. Lunedì 11 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene che, in preda ai sensi di colpa, è rientrata a Milano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 12 maggio 2026: Concetta conquista un nuovo cliente

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