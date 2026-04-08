Giovedì pomeriggio alle 16:10, torna l’appuntamento con la soap opera di Rai 1, in onda dal 2015. La puntata del 9 aprile 2026 si concentra sulla delusione di Concetta, uno dei personaggi principali. I protagonisti continuano a vivere situazioni che coinvolgono emozioni e tensioni, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori. La soap segue le vicende di un grande magazzino e delle persone che vi lavorano.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 144. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 aprile. Nella puntata precedente di mercoledì 8 aprile. Nella puntata di mercoledì 8 aprile 2026 de Il paradiso delle signore il faccia a faccia con Johnny sembra aver sortito l’effetto opposto a quello sperato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 9 aprile 2026: la delusione di Concetta

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CLORINDA, ITALIA, ESPERIA, ELVIRA, EULALIA, ELETTRA, CONCETTA, ASSUNTA MARIA, ARIALDA E SILVIA Nella primavera del 1944 a Roma si soffre terribilmente la fame. La capitale d'Italia, proclamata "città aperta", in realtà è allo stremo e prigioniera - facebook.com facebook

Cara Concetta, nessuna disinformazione: a Pizzaballa è stato negato l' accesso e la protesta c'è stata. È stato persino convocato l' ambasciatore israeliano a Roma. Le auguro una felice domenica. x.com