Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026 | Concetta finisce sulla copertina di Paradiso Market

Nella settimana dal 2 al 6 marzo 2026, i fan della soap italiana Il Paradiso delle Signore potranno seguire gli episodi in onda su Rai Uno. La protagonista delle vicende è Concetta Puglisi, che compare sulla copertina di Paradiso Market, suscitando l’attenzione di personaggi e spettatori. Le trame mostrano le conseguenze di questa scelta e le reazioni dei protagonisti coinvolti.

Arriva il nuovo numero di Paradiso Market e sulla copertina c'è la foto di Concetta. Nel frattempo a casa Puglisi arriva una lavatrice di ultima generazione. La moglie di Cro viene invitata a un evento al Circolo insieme ai rappresentanti di elettrodomestici per fare un po' di pubblicità alla sua ultima lavatrice. I fratelli Marchesi scoprono che dietro alla partenza di qualcuno per Londra dalla madre c'è lo zampino di Umberto. «È stato davvero difficile per me pensare di parlare davanti a tutti. » Concetta si trova improvvisamente sotto i riflettori: la sua immagine compare sulla copertina del nuovo Paradiso Market e, a casa Puglisi, arriva una lavatrice modernissima che suscita grande