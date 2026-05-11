Il nuovo presidente di Arci Modena è Gerardo Bisaccia in provincia 150 circoli

Da modenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio si è tenuto il congresso provinciale di Arci Modena presso gli spazi di Arci Soliera, durante il quale Gerardo Bisaccia è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente. Bisaccia sostituisce il precedente incarico e ora guiderà l’associazione che conta circa 150 circoli nella provincia. La nomina è stata ratificata dal consiglio direttivo in una seduta che ha visto un’ampia partecipazione degli associati.

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Gerardo Bisaccia è il nuovo presidente provinciale di Arci Modena, eletto all'unanimità dal consiglio direttivo in occasione del Congresso provinciale che si è svolto sabato 9 maggio negli spazi di Arci Soliera. Un'occasione di confronto importante per riflettere sul percorso associativo fatto e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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