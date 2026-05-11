Il nuovo presidente di Arci Modena è Gerardo Bisaccia in provincia 150 circoli

Sabato 9 maggio si è tenuto il congresso provinciale di Arci Modena presso gli spazi di Arci Soliera, durante il quale Gerardo Bisaccia è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente. Bisaccia sostituisce il precedente incarico e ora guiderà l’associazione che conta circa 150 circoli nella provincia. La nomina è stata ratificata dal consiglio direttivo in una seduta che ha visto un’ampia partecipazione degli associati.

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