Il nuovo presidente di Arci Modena è Gerardo Bisaccia in provincia 150 circoli
Sabato 9 maggio si è tenuto il congresso provinciale di Arci Modena presso gli spazi di Arci Soliera, durante il quale Gerardo Bisaccia è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente. Bisaccia sostituisce il precedente incarico e ora guiderà l’associazione che conta circa 150 circoli nella provincia. La nomina è stata ratificata dal consiglio direttivo in una seduta che ha visto un’ampia partecipazione degli associati.
Gerardo Bisaccia è il nuovo presidente provinciale di Arci Modena, eletto all'unanimità dal consiglio direttivo in occasione del Congresso provinciale che si è svolto sabato 9 maggio negli spazi di Arci Soliera. Un'occasione di confronto importante per riflettere sul percorso associativo fatto e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Congresso Gioventù Nazionale. Barile è il nuovo presidente: "Così faremo crescere i circoli"Si è svolto a Palazzo della Racchetta, nei giorni scorsi, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta Italia di questa...
E’ Federico Carnevale il nuovo presidente della Provincia di LatinaIl candidato del centrodestra unito ha vinto le elezioni provinciali con circa il 70% dei voti, superando la candidata del centrosinistra, Barbara...