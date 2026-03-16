E’ Federico Carnevale il nuovo presidente della Provincia di Latina

Federico Carnevale è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Latina, dopo aver conquistato il voto domenica 15 marzo. La sua candidatura, sostenuta dal centrodestra, ha superato Barbara Petroni, rappresentante del centrosinistra, nelle urne. La tornata elettorale si è svolta nella giornata di ieri, portando Carnevale alla guida dell’ente provinciale.

Il candidato del centrodestra unito ha vinto le elezioni provinciali con circa il 70% dei voti, superando la candidata del centrosinistra, Barbara Petroni . Il candidato del centrodestra ha vinto le elezioni che si sono tenute nella giornata di domenica 15 marzo battendo Barbara Petroni, la candidata del centrosinistra. A recarsi alle urne ieri, nelle sedi di Latina e Frosinone, i sindaci e i consiglieri dei 32 Comuni della provincia (esclusa Aprilia perché commissariata); al termine delle votazioni Carnevale ha ricevuto circa il 70% dei voti (con un totale di 291), il 30% è andato invece a Barabara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci (con un totale di 125). 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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