Congresso Gioventù Nazionale Barile è il nuovo presidente | Così faremo crescere i circoli

A Ferrara si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale, il primo della stagione in Italia, presso Palazzo della Racchetta. Durante l'incontro, è stato eletto come nuovo presidente un rappresentante del movimento, che ha dichiarato che l’obiettivo è far crescere i circoli e rafforzare l’organizzazione giovanile nel territorio. L’evento ha visto la partecipazione di diversi membri e volontari del movimento.

Si è svolto a Palazzo della Racchetta, nei giorni scorsi, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta Italia di questa stagione congressuale. L'evento ha registrato la partecipazione di oltre cento persone tra giovani militanti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. Ha aperto le danze Alessandro Balboni (vicesindaco di Ferrara ed Esecutivo Nazionale di Gn), sottolineando l' importanza dei movimenti giovanili. Balboni ha ripercorso la storia di Gioventù Nazionale Ferrara, mettendo in fila tutti i successi della destra giovanile ferrarese nelle scuole e nell' Università.