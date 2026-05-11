Il nuovo fast food apre a Villa Verucchio ed è a caccia di personale | 35 nuove assunzioni
A Villa Verucchio è stato inaugurato un nuovo fast food della catena McDonald’s, che ha anche avviato le procedure di assunzione per 35 posti di lavoro. La scorsa settimana si è svolto il McDonald’s Job Tour, un evento di selezione del personale itinerante organizzato per le nuove aperture e le assunzioni in diverse città italiane.
La scorsa settimana si è svolto il McDonald’s Job Tour di Villa Verucchio, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. Presso l’Hotel Polo in Viale Amerigo Vespucci, 23 a Rimini hanno preso il via i primi colloqui.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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