Il colosso dei fast food pronto ad aprire un nuovo locale al via le selezioni per 35 posti di lavoro

Da riminitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo ristorante di fast food aprirà presto le sue porte a Villa Verucchio, segnando l’espansione del marchio nella zona. Per questa apertura, l’azienda ha avviato le selezioni per 35 posizioni di lavoro, offrendo opportunità a candidati interessati a entrare nel settore della ristorazione. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali, con un’attenzione particolare alle persone in cerca di impiego nella zona.

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Villa Verucchio e cerca 35 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Villa Verucchio del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di maggio. Il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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