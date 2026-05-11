Il numero unico di emergenza 112 arriverà in Campania con tre anni di ritardo rispetto a quanto previsto

In Campania, il lancio del numero unico di emergenza 112 subirà un ritardo di tre anni rispetto alla data prevista inizialmente. La regione ha aggiornato il cronoprogramma, spostando l'implementazione da un piano previsto per il 2023 a ottobre 2026 per la centrale di Sarno e a dicembre per quella di Napoli ad Agnano. La decisione è stata comunicata dalla giunta regionale, che ha modificato le scadenze stabilite in precedenza.

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La giunta regionale ha aggiornato il cronoprogramma: l'obiettivo iniziale era il 2023, ora si punta all'ottobre 2026 per Sarno e al dicembre per la centrale di Napoli ad Agnano.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Attivo in Molise il nuovo Numero Unico di Emergenza 112: disponibile anche l'app Notizie correlate Numero Unico di Emergenza, svolta in Campania: le decisioni della Giunta regionaleLa giunta regionale della Campania, nel corso dell'ultima riunione che si è tenuta quest'oggi a Palazzo Santa Lucia, ha stabilito di dare impulso al... Taglio accise carburanti: Campania regione che ne beneficia meno, calo dimezzato rispetto al previstoIl taglio delle accise sui carburanti non ha prodotto i risultati attesi in Campania: benzina e gasolio calano di soli 10 centesimi invece dei 24... Argomenti più discussi: Il numero unico di emergenza 112 arriverà in Campania con tre anni di ritardo rispetto a quanto previsto; Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio; AIR CAMPANIA Progressioni di carriera 2026: prove, punteggi e criteri di valutazione del nuovo Regolamento; Tumore al seno, oltre 9 protesi su dieci inserite subito dopo la mastectomia. Il Pocho #Lavezzi ribadisce tutto il suo amore per #Napoli. L'ex attaccante argentino è rimasto legatissimo alla piazza e non perde occasione per sottolinearlo. Anche di recente, ai microfoni di Miguel Granados, al podcast 'Olga' ha spiegato cosa significasse - x.com x.com