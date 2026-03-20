In Italia, il taglio delle accise sui carburanti ha portato a una riduzione di soli 10 centesimi per benzina e gasolio, invece dei 24 previsti. La regione che ha beneficiato meno di questa misura è la Campania, dove il calo è stato dimezzato rispetto alle aspettative. I risultati differiscono rispetto ad altre aree del paese, con effetti più contenuti sui prezzi alla pompa.

Il taglio delle accise sui carburanti non ha prodotto i risultati attesi in Campania: benzina e gasolio calano di soli 10 centesimi invece dei 24 previsti. L'Unione Nazionale Consumatori denuncia il mancato trasferimento del beneficio ai consumatori. Il taglio delle accise sui carburanti introdotto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026 — entrato in vigore il 19 marzo — non ha ancora prodotto gli effetti attesi sui prezzi alla pompa. È quanto denuncia l'Unione Nazionale Consumatori, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E la Campania, in questo quadro già poco incoraggiante, risulta essere la regione che meno ha trasferito il beneficio fiscale sui consumatori. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Taglio accise carburanti: Campania regione che ne beneficia meno, calo dimezzato rispetto al previsto

Articoli correlati

Niente effetto taglio accise, in Campania solo lieve calo prezzo carburantiTempo di lettura: 2 minuti Il taglio delle accise sui carburanti di 20 centesimi previsto dal decreto legge n.

Leggi anche: Carburanti, primi effetti del taglio delle accise: gasolio e benzina self service in calo in autostrada

Contenuti e approfondimenti su Taglio accise

Temi più discussi: Carburanti, Nappi: Bene taglio accise. Grazie a Governo dei fatti; Guerra in Iran, il costo di diesel e benzina oggi Regione per Regione; IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA TAGLIO DI 20 CENTESIMI PER ACCISE SUI CARBURANTI; Decreto carburanti, taglio accise al via: benzina e diesel più bassi dal 19 marzo.

Niente effetto taglio accise, in Campania solo lieve calo prezzo carburantiIl taglio delle accise sui carburanti di 20 centesimi previsto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, pur essendo entrato in vigore il 19 marzo, non ha prodotto - secondo l'Unione nazionale consum ... ansa.it

Perché i carburanti non sono scesi di 24,4 cent? La beffa del taglio accise su benzina e gasolio. I dati regione per regioneIl tanto atteso taglio delle accise sui carburanti, introdotto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, si sta trasformando in un vero e ... msn.com

Il taglio temporaneo delle accise deciso dal governo riduce i prezzi alla pompa e alleggerisce i costi per famiglie e imprese: beneficio limitato nel tempo ma immediato, con effetti più marcati sull’autotrasporto e sulla logistica - facebook.com facebook

#piazzapulita Taglio accise, Giannini: "È un bonus referendum, Meloni poteva farlo due settimane fa". x.com