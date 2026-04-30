Numero Unico di Emergenza svolta in Campania | le decisioni della Giunta regionale

La giunta regionale della Campania ha approvato questa mattina a Palazzo Santa Lucia un piano per rafforzare l’implementazione del Numero Unico di Emergenza 112 sul territorio. La decisione riguarda l’attivazione e l’incremento dei servizi di emergenza gestiti attraverso il nuovo sistema, con l’obiettivo di migliorare la coordinazione tra le diverse forze operative. La delibera prevede interventi specifici per l’adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie necessarie.

La giunta regionale della Campania, nel corso dell'ultima riunione che si è tenuta quest'oggi a Palazzo Santa Lucia, ha stabilito di dare impulso al Numero Unico di Emergenza 112 (NUE) sul territorio regionale. E' stato fissato al 6 ottobre prossimo l'avvio delle attività presso la centrale Unica.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della CampaniaTempo di lettura: 3 minutiGaia Florum apre le porte del cantiere del più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia. Giunta regionale della Campania, tutti i provvedimenti dopo la riunione odiernaTempo di lettura: 4 minuti Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Soccorsi più rapidi in tutta Italia: la Lombardia potenzia e-Call; Dal 112 all’auto che chiama da sola: Siamo nel futuro dell’emergenza; Premio Francesco del Giudice: il Piemonte si aggiudica 2 sezioni; Nuove tecnologie per le chiamate di emergenza. Butti: Investimento per la sicurezza. Numero Unico di Emergenza 112 compie 15 anni/ Il progetto partito dalla Centrale Unica di Risposta di VareseSi è celebrato ieri a Varese il 15esimo anniversario del Numero Unico di Emergenza 112: i dati della Centrale Unica di Risposta (CUR) Nella giornata di ieri a Varese si è celebrato il 15esimo ... ilsussidiario.net Il Numero Unico di Emergenza 112 di Varese compie 15 anni: un modello che ha rivoluzionato la gestione delle emergenze in ItaliaLa Centrale Unica di Risposta (CUR) del Numero Unico di Emergenza 112 di Varese compie 15 anni. È la prima attivata in Italia dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) e il punto di partenza ... affaritaliani.it Momenti di grande paura, a dare l’allarme al numero unico 112 è stato un passante - facebook.com facebook