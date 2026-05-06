Hondurasgate il piano ordito da Stati Uniti e Israele per destabilizzare l’America Latina

Si parla di un presunto piano coordinato tra Stati Uniti e Israele per destabilizzare l’America Latina, con particolare attenzione alle attività svolte durante le amministrazioni di Trump e Netanyahu. Secondo alcune fonti, questo progetto prevederebbe azioni strategiche volte a influenzare la stabilità politica e sociale della regione. Le accuse sono state diffuse in un contesto di tensioni diplomatiche e di scontri tra diversi attori internazionali.

Un piano orchestrato dall’amministrazione Trump e da Benjamin Netanyahu per destabilizzare i governi progressisti in America Latina — in particolare quelli della Colombia e del Messico — , con il coinvolgimento di leader come l’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández e il presidente argentino Javier Milei: è quello che viene definito Hondurasgate, un insieme di audio leak — resi pubblici da Canal Red — che rivela l’esistenza di una struttura di ingerenza per orientare la politica nella regione sudamericana, con l’Honduras usato come piattaforma. Honduras, il piano della restaurazione. Secondo i messaggi audio messaggi di WhatsApp,...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Hondurasgate, il piano ordito da Stati Uniti e Israele per destabilizzare l’America Latina Notizie correlate Perché gli Stati Uniti vogliono rafforzare il dollaro in America LatinaNella sottomissione dell’Emisfero Occidentale al volere e al potere di Donald Trump, e in futuro di chi comanderà gli Stati Uniti, si cela anche il... Leggi anche: Minoo Mirshahvalad a Fanpage: “Ora gli iraniani si sentono traditi da Stati Uniti e Israele”