Trento si accende di blu | il Nettuno sfida il Parkinson

Sabato 11 aprile, la fontana del Nettuno in piazza Duomo a Trento sarà illuminata di blu in occasione di un evento promosso da Pd Avengers e dall’Associazione Parkinson Trento. L’iniziativa fa parte della campagna internazionale Spark the Night, volta a sensibilizzare sull’attenzione ai disturbi legati al Parkinson. La scelta del colore blu e l’illuminazione della fontana intendono attirare l’attenzione pubblica sulla malattia e favorire la raccolta di fondi per la ricerca.

Sabato 11 aprile la fontana del Nettuno in piazza Duomo a Trento sarà illuminata di blu. L’iniziativa, coordinata da Pd Avengers e dall’Associazione Parkinson Trento, segna l’adesione della città alla campagna globale Spark the Night. L’operazione mira a rendere omaggio ai malati di questa patologia neurodegenerativa, estendendo il pensiero a chi se ne prende cura quotidianamente, come i familiari e i caregiver. Il progetto internazionale prevede il coinvolgimento di oltre mille siti simbolici e monumenti nel mondo. Il colore blu scelto per l’illuminazione richiama la dopamina, elemento chimico che il cervello di chi soffre di Parkinson non riesce più a produrre o mantenere correttamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento si accende di blu: il Nettuno sfida il Parkinson Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega: è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoffE’ forse il momento della verità per decretare la vincitrice della regular season, questa 18ª giornata di Superlega che potrebbe incidere in maniera... Autismo: 1 su 77 casi, Roma si accende di blu per la consapevolezzaIl 2 aprile 2026, la Presidenza della e il Senato illuminano di blu i simboli nazionali per la Giornata Mondiale dell’Autismo. Temi più discussi: Trento Live Fest: L’estate 2026 si accende con la grande musica a Trento; Trento Film Festival: a Milano si accende la montagna tra cinema, libri e grandi ospiti; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 3 al 5 aprile: tutti gli eventi; Trento accende la notte per la Giornata Mondiale del Parkinson: il Nettuno si illumina di blu. Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 3al 5 aprile: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti ... trentotoday.it Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti ... trentotoday.it Calcio, il Trento sconfitto dall'Inter U23 per 2-1 x.com (Patrizia Rapposelli) Giramenti di testa, nausea e forti problemi intestinali: diciotto giovanissimi calciatori della Vipo Trento, squadra dilettantistica di calcio, nel fine settimana in trasferta a Pordenone per il trofeo Gallini, sono rimasti vittime di una forte intossic - facebook.com facebook