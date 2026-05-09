Cesena illumina la fontana Masini per accendere i riflettori sulla fibromialgia

Da cesenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, il Comune di Cesena parteciperà all’iniziativa nazionale ‘Facciamo luce sulla Fibromialgia 2026’, promossa dall’Associazione Cfu Italia odv. Per l’occasione, la Fontana Masini sarà illuminata di viola, colore simbolo della sensibilizzazione sulla fibromialgia. L’evento mira a richiamare l’attenzione pubblica sulla condizione, coinvolgendo la città in questa giornata di consapevolezza.

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Martedì 12 maggio il Comune di Cesena aderirà all’iniziativa nazionale ‘Facciamo luce sulla Fibromialgia 2026’, promossa dall’Cfu Italia odv, illuminando di viola la storica Fontana Masini. Un gesto simbolico ma dal grande valore sociale, pensato per accendere i riflettori su una patologia ancora.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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