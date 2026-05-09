Cesena illumina la fontana Masini per accendere i riflettori sulla fibromialgia
Martedì 12 maggio, il Comune di Cesena parteciperà all’iniziativa nazionale ‘Facciamo luce sulla Fibromialgia 2026’, promossa dall’Associazione Cfu Italia odv. Per l’occasione, la Fontana Masini sarà illuminata di viola, colore simbolo della sensibilizzazione sulla fibromialgia. L’evento mira a richiamare l’attenzione pubblica sulla condizione, coinvolgendo la città in questa giornata di consapevolezza.
Martedì 12 maggio il Comune di Cesena aderirà all’iniziativa nazionale ‘Facciamo luce sulla Fibromialgia 2026’, promossa dall’Cfu Italia odv, illuminando di viola la storica Fontana Masini. Un gesto simbolico ma dal grande valore sociale, pensato per accendere i riflettori su una patologia ancora.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Vico Noce s’illumina di una luce che solo l’arte sa accendere“L’arte non vive nei musei, vive negli incontri, nelle parole scambiate davanti a un’opera, nello sguardo di chi si ferma e riconosce qualcosa di sé...
“Spark the night”, la Fontana del Graziosi si illumina di bluSabato 11 aprile la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi, a Modena, sarà illuminata di luce di colore blu per l'iniziativa "Spark the Night": nata...
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: Maggio europeo 2026; La fontana di Trevi si illumina per gli Internazionali d'Italia.