Napoli la zona Cesarini ti è amica | dal Cagliari al rigore di Marassi quanti gol segnati oltre il 90esimo

A Napoli, i gol segnati negli ultimi minuti stanno facendo la differenza: dal match contro il Cagliari al rigore di Marassi, sono numerosi i casi di reti nel tempo di recupero. L’ultimo, decisivo, è stato quello di Lukaku nel finale di partita, che ha permesso alla squadra di rientrare in corsa per la qualificazione in Champions League.

Il gol allo scadere di Lukaku ha prepotentemente rilanciato il Napoli nella corsa al posto Champions. Gol, quelli segnati oltre il 90esimo, che si stanno rivelando un fattore. Ne parla Antonio Giordano sulla Gazzetta. Napoli, la zona Cesarini ti è amica. Si legge sulla Gazzetta: Non è finita finché non è finita: e devono averlo sentito dire talmente tante volte, che hanno assorbito fin dentro le narici quel senso pieno del calcio. E proprio mentre sembrava non ci fosse più un domani, nel ticchettio devastante del cronometro, qualcosa è successo: al minuto 95 e svariati secondi, proprio mentre bruciava l’anima, Romelu Lukaku ha preso la palla, l’ha avvelenata e s’è regalato una di quelle serate che si sognano da bambino ma anche da trentaduenne, perché le emozioni non sfioriscono mai, men che meno in un Verona-Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, la rivincita di Lukaku: dal rigore sbagliato con il Como al gol al VeronaNapoli, 1 marzo 2026 - Probabilmente neanche nei migliori sogni Romelu Lukaku avrebbe immaginato un ritorno effettivo di questa portata dopo mesi di...

