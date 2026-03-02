Pisa Bologna 0-1 decide un gran gol di Odgaard al 90esimo Terza vittoria di fila in campionato per la squadra di Italiano

Nella partita tra Pisa e Bologna, un gol di Odgaard al 90° minuto ha deciso il risultato a favore del Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato, confermando la sua serie positiva. La sfida si è conclusa con il punteggio di 1-0, grazie alla rete decisiva arrivata negli ultimi minuti di gioco.

Ancora una vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano che, tra campionato ed Europa League è giunto al suo quinto successo di fila. Pisa – Bologna 0-1 cronaca e highlights: Skorupski para e Odgaard spacca la porta! – VIDEOIl Bologna vince di misura nel finale contro il Pisa grazie ad un siluro dalla distanza di Odgaard che manda un forte messaggio ad Italiano, decisivi anche i miracoli di un perfetto Skorupski