Il Napoli ha affrontato la partita senza concentrazione, mostrando una fase iniziale poco attenta e lasciando spazio al Bologna per creare occasioni e tentativi di gol. La squadra sembra distratta mentalmente, con un andamento che si è ripetuto dall'inizio alla fine dell'incontro. La mancanza di attenzione si è tradotta in momenti in cui gli avversari hanno potuto sfruttare le lacune difensive.

Il Napoli ha iniziato la partita come l’ha finita: svagato a livello mentale lascia al Bologna spazi e tiri per segnare. Al Maradona un’altra sconfitta dopo quella con la Lazio di una squadra con la testa altrove e la qualificazione Champions è rinviata con il retrocesso Pisa. Nel primo tempo la partita si presenta subito aperta con cambi di fronte da una parte all’altra. Al nono minuto il Bologna trova il gol con Bernardeschi lasciato colpevolmente libero di tirare in aria: diagonale forte e preciso. Due minuti dopo Miranda centra il palo con gli azzurri scossi per lo svantaggio. Sono i brasiliani a suonare la carica: prima Giovane e poi Alisson Santos trovano pronto Pessina a respingere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha la testa altrove, certo non alla Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SE IL NAPOLI NON VINCE É FUORI DALLA CHAMPIONS

Notizie correlate

Juve e Como, si accende il testa a testa per la qualificazione alla prossima Champions. Il confronto tra allenatori, giocatori, pregi e difetti: analisi completa!di Redazione JuventusNews24Juve e Como, l’incredibile testa a testa con i lariani per conquistare la qualificazione tra pressioni e spensieratezza.

Sampdoria Juventus Under 17 5-2, bianconeri con la testa altrove: salta l’imbattibilità stagionale. Il recapdi Fabio ZaccariaSampdoria Juventus Under 17 5-2, prima sconfitta stagionale per i classe 2009 di Grauso: non bastano le reti di Przytarski e...

Argomenti più discussi: Primavera 1. Un punto a testa per Napoli e Lecce: azzurrini sempre quart'ultimi; Thuram, l'Inter è in testa per big match vinti negli ultimi 5 anni! Napoli e Milan sul podio, Roma con la percentuale più bassa tra le big della Serie A; Cremonese, la Lazio ha in testa la finale di Coppa Italia ma allo Zini non farà sconti; Como e Napoli fanno un punto a testa: finisce senza reti al Sinigaglia.

? La corsa a ostacoli dell’ #ASRoma al direttore sportivo. Contatti sia con #Manna che con #DAmico. Feeling positivo con il ds del #Napoli ma c’è l’incognita #DeLaurentiis. Meno calda la pista del dirigente dell’ #Atalanta che in testa ha anche (e ancora) il # x.com

Romelu Lukaku sarà escluso dalla rosa del Napoli fino alla fine della stagione. In estate, il Napoli cercherà di venderlo. reddit

Giampaolo: Ce la siamo giocata testa a testa col Napoli. Vardy? Vediamo in settimana...Mister Marco Giampaolo, intervistato da Sky Sport dopo la brutta sconfitta di Napoli, ha analizzato così la prestazione della sua Cremonese: Abbiamo preso gol dopo due minuti e questo ha messo la ... tuttomercatoweb.com