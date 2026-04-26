La partita tra la Sampdoria e la Juventus Under 17 si è conclusa con un risultato di 5-2 a favore dei padroni di casa, interrompendo l’imbattibilità stagionale dei bianconeri. La sfida ha visto i giovani della Juventus segnare con Przytarski e Carfora, mentre i blucerchiati hanno ottenuto la qualificazione ai playoff grazie alle loro reti. Per i ragazzi della Juventus è stata la prima sconfitta della stagione.

di Fabio Zaccaria Sampdoria Juventus Under 17 5-2, prima sconfitta stagionale per i classe 2009 di Grauso: non bastano le reti di Przytarski e Carfora, così i blucerchiati sono qualificati ai playoff. Il resoconto del match. Dopo la vittoria di misura di settimana scorsa, cade per la prima volta in stagione la Juventus Under 17 di mister Grauso, che nell’ultima sfida del girone A (già vinto con anticipo dai bianconeri) perde malamente contro la Sampdoria che esattamente una settimana fa aveva avuto la meglio anche sulla Juventus Under 16. Una gara senza se e senza ma, con la Samp piena di motivazioni e gli ospiti con la testa ormai altrove: alle sfide ad eliminazione diretta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sampdoria Juventus Under 17 5-2, bianconeri con la testa altrove: salta l’imbattibilità stagionale. Il recap

Notizie correlate

Cesena Juventus Under 15 2-1, il gioiello di Laganà non basta a Pecorari: seconda sconfitta stagionale per i bianconeri. Il recapdi Fabio ZaccariaCesena Juventus Under 15 2-1, i bianconeri cadono in trasferta e scivolano al terzo posto: il gol di Laganà illude la rimonta ma i...

Bologna Juventus Under 16 0-3, bianconeri indomabili battono pure i felsinei: Pipitò e Salvai sugli scudi. Il recap del matchdi Fabio ZaccariaBologna Juventus Under 16 0-3, altra vittoria per Gridel dopo aver raggiunto il primo posto nel girone con ampio anticipo: il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Settore Giovanile | I risultati del week-end 18-19 aprile 2026; Staff Sampdoria - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Under 17-16-15 serie A/B - Sarà doppio derby agli ottavi, stracittadina protagonista sia in U16 che U15; Under 17 Serie A-B – Risultati 25° giornata e classifiche aggiornate.

Academy Sampdoria, impresa playoff dell’Under 17 di Felice Tufano: travolta la capolista Juventus. La partitaLa Sampdoria Under 17 compie l'impresa, manita dei ragazzi di Tufano alla capolista Juventus e playoff agganciati all'ultima giornata ... clubdoria46.it

Sampdoria U17, impresa playoff dei blucerchiati! Juventus travolta 5-2 a BogliascoSampdoria U 17, oggi a Bogliasco è arrivata una grande vittoria contro la Juventus capolista. I giovani di Felice Tufano conquistano un posto nei playoff La Sampdoria U17 firma una giornata da incorni ... sampnews24.com

La #JUVENTUS #UNDER17 scivola contro la #Sampdoria Il recap del match - facebook.com facebook