Benedetta Rossi la food blogger bloccata in Messico per la morte di El Mencho | C’è una sorta di guerra tra narcos e esercito

Benedetta Rossi, nota food blogger, si trova bloccata in Messico a causa di tensioni tra narcotrafficanti e forze armate locali. La presenza di scontri armati nella regione ha reso difficile il suo rientro in Italia, interrompendo i piani di vacanza. La situazione si è aggravata quando si sono registrati scontri a fuoco nelle vicinanze del resort. La coppia si trova ora in un hotel sorvegliato, in attesa di sviluppi.

Quella che doveva essere una vacanza da sogno si è rapidamente trasformata in un vero e proprio incubo per Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili. La coppia, nota per la sua presenza sui social e il legame con milioni di follower, si trovava in Messico con l’intento di godersi un periodo di relax e di turismo. Tuttavia, le notizie drammatiche che arrivavano dal Paese hanno cambiato radicalmente il clima del loro soggiorno, trasformando la vacanza in un momento di preoccupazione per la sicurezza personale. I piani iniziali della coppia includevano spostamenti tra diverse città e attrazioni turistiche, ma gli eventi degli ultimi giorni hanno reso ogni spostamento potenzialmente rischioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Benedetta Rossi bloccata in Messico per la morte di El Mencho: “C’è una sorta di guerra tra narcos e esercito”Benedetta Rossi si trova in Messico a causa dei violenti scontri tra narcos e forze armate scoppiati dopo l’uccisione di El Mencho.

La morte drl boss “El Mencho” cambia la guerra dei narcos: cosa succede ora in MessicoNemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, è morto durante un'operazione militare nello stato di Jalisco, causata da uno scontro armato con le forze di sicurezza.

