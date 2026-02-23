Benedetta Rossi bloccata in Messico per la morte di El Mencho | C'è una sorta di guerra tra narcos e esercito

Benedetta Rossi si trova in Messico a causa dei violenti scontri tra narcos e forze armate scoppiati dopo l’uccisione di El Mencho. La food blogger e il marito Marco Gentili sono rimasti bloccati in una zona colpita da sparatorie e caos, mentre cercano un modo sicuro per lasciare il paese. La situazione si è intensificata in poche ore, creando tensione tra la popolazione locale e i turisti presenti. La coppia si trova ora in un luogo sotto assedio.

Paura per la food blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili, sorpresi dai violentissimi scontri scoppiati nel Paese dopo l'uccisione del boss El Mencho. La coppia rassicura i fan ma l'allerta è massima: "La sicurezza prima di tutto".