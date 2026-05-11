Diretta gol Serie A | Napoli Bologna 2-3 Rowe regala la vittoria nel recupero

Nella 36esima giornata di Serie A, il match tra Napoli e Bologna si è concluso con un risultato di 2-3 a favore degli emiliani. La partita si è decisa nel recupero, quando Rowe ha segnato il gol della vittoria. La cronaca della sfida, con sintesi, tabellino e dettagli, è disponibile in diretta. La giornata ha visto anche altre sfide, con aggiornamenti su moviola e risultati live.

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