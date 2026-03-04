Il Napoli dovrà fare a meno di Lobotka nella prossima partita contro il Torino. Il centrocampista slovacco è stato escluso dalla lista dei convocati e non sarà disponibile per la sfida. L’assenza di Lobotka si aggiunge a quella di altri giocatori chiave, lasciando l’allenatore con poche opzioni a disposizione nel reparto centrale. La squadra si prepara quindi a affrontare il match con risorse limitate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli perde un altro pezzo del suo centrocampo e si prepara alla sfida contro il Torino con un’emergenza sempre più evidente. Stanislav Lobotka è infatti destinato a saltare l’anticipo del Maradona, lasciando Conte senza uno dei suoi riferimenti principali in mezzo al campo. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il regista slovacco ha accusato un sovraccarico muscolare che lo rende quasi certamente indisponibile per la partita di domani sera. Il club ha comunicato il problema soltanto nel pomeriggio, dopo aver sperato fino all’ultimo che non si trattasse di uno stop rilevante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Stop per Lobotka, niente Torino. Conte ha perso tutti i Fab Four”

