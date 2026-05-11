Il miracolo dopo il volo nel vuoto | il piccolo di Porto Empedocle è fuori pericolo

Dopo un volo nel vuoto, le condizioni del bambino di Porto Empedocle sono migliorate. Le sue condizioni di salute sono state valutate in modo positivo dai medici dell’ospedale di Palermo, dove era stato trasportato d’urgenza. La notizia di un miglioramento stabile ha portato sollievo ai familiari e a chi aveva seguito con apprensione le sue sorti. Attualmente, le sue condizioni sono considerate sotto controllo.

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