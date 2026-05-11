Il miracolo dopo il volo nel vuoto | il piccolo di Porto Empedocle è fuori pericolo
Dopo un volo nel vuoto, le condizioni del bambino di Porto Empedocle sono migliorate. Le sue condizioni di salute sono state valutate in modo positivo dai medici dell’ospedale di Palermo, dove era stato trasportato d’urgenza. La notizia di un miglioramento stabile ha portato sollievo ai familiari e a chi aveva seguito con apprensione le sue sorti. Attualmente, le sue condizioni sono considerate sotto controllo.
La notizia che tutti aspettavano, col fiato sospeso e il cuore pesante, è arrivata dalle corsie dell'ospedale Di Cristina di Palermo: il bambino non è in pericolo di vita. Nonostante il terribile volo e la gravità iniziale del quadro clinico, il piccolo non si trova in terapia intensiva e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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