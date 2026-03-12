Brindisi studentessa precipita nel vuoto a scuola | volo di 5 metri indagini in corso e ricovero d’urgenza Non è in pericolo di vita

Una studentessa è caduta da un'altezza di circa cinque metri all’interno di una scuola a Brindisi. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in osservazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La giovane non si trova in pericolo di vita.

