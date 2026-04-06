Il 12 agosto 2022, una donna ha subito un grave incidente a Punta Henne, finendo in coma. Cédric Sapin-Defour, scrittore e alpinista francese, ha raccontato i dettagli di quanto accaduto e della lunga riabilitazione della moglie, che ha rischiato di perdere la vita. La vicenda ha attirato l’attenzione per la sua drammaticità e per il percorso di recupero seguito.

Cédric Sapin-Defour, scrittore e alpinista francese, ha raccontato il dramma dell’incidente occorso alla moglie Mathilde il 12 agosto 2022 a Punta Henne, un evento che ha portato al coma della donna e a una successiva, complessa ripresa. La tragedia è avvenuta a una quota di 2.475 metri sopra Riobianco, in Valle Aurina. Dopo aver raggiunto la vetta e aver iniziato il volo con il parapendio, l’uomo si è accorto che la compagna era precipitata circa cento metri più sotto, apparendo come una macchia colorata tra le rocce di granito, senza dare segni di vita. Per ottenere soccorsi, Cédric ha dovuto atterrare in una zona specifica dove era possibile contattare l’elisoccorso tramite telefono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sospesa tra vita e morte: il miracolo di Mathilde dopo il volo

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