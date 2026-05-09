Paura in piazza Municipio 14enne accoltellato davanti al McDonald' s
Una sera in piazza Municipio, davanti al McDonald's, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello all’addome. L’aggressione si è verificata davanti a numerosi passanti e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per soccorrere il giovane e avviare le indagini. Al momento, non sono stati resi noti i motivi alla base dell’attacco. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Un 14enne è stato accoltellato in serata a piazza Municipio davanti al McDonald's. Il minorenne è stato ferito all'addome durante un'aggressione avvenuta per motivi in via di accertamento. L'intervento del 118 e il ricoveroSoccorso, è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso in Pignasecca.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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