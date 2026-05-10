Ministero cultura Giuli verso revoca staff | pronti stop per Merlino e Proietti

Il ministero della Cultura non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alle voci di una possibile revoca degli incarichi di due figure chiave all’interno della segreteria del ministro. Secondo alcune fonti, potrebbe essere in corso una decisione che coinvolgerebbe il capo della segreteria tecnica e la responsabile della segreteria particolare. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali su eventuali cambiamenti o conferme in merito.

(Adnkronos) – del ministero della Cultura sulle indiscrezioni secondo cui il ministro Alessandro Giuli avrebbe revocato gli incarichi al capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino, e alla responsabile della segreteria particolare, Elena Proietti Trotti. Tuttavia, secondo quanto risulta all’Adnkronos, la notizia, anticipata da Simone Canettieri sul sito del Corriere della Sera, sarebbe confermata.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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