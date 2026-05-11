Il ministro Giuli incontra Meloni dopo il licenziamento dello staff la premier | Nessuna divergenza nel governo

Da ilfattoquotidiano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Giuli ha incontrato la premier dopo il licenziamento dello staff. La presidente del Consiglio ha dichiarato che non ci sono divergenze nel governo e ha ribadito il sostegno all’operato del Ministero. Durante l’incontro, si è parlato della collaborazione tra i vari membri e della volontà di rafforzare il ruolo di questa istituzione centrale per il paese. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato altre questioni in agenda.

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Nessuna divergenza tra Alessandro Giuli, la premier e gli altri ministri. Anzi la presidente del Consiglio sottolinea la “piena volontà di sostenere l’azione di un Ministero centrale per l’Italia”. Giorgia Meloni prova a buttare acqua sul fuoco dopo avere incontrato a Palazzo Chigi il ministro della Cultura. Un incontro, durato circa un’ora, “chiesto e ottenuto” dallo stesso Giuli, tengono a precisare fonti di Chigi, dopo il licenziamento di due dirigenti del ministero anche a seguito del caso dei fondi negati al documentario su Regeni. La notizia dell’azzeramento dello staff aveva provocato le razioni dei partiti di opposizione che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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