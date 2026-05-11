Il ministro Giuli incontra Meloni dopo il licenziamento dello staff la premier | Nessuna divergenza nel governo

Il ministro Giuli ha incontrato la premier dopo il licenziamento dello staff. La presidente del Consiglio ha dichiarato che non ci sono divergenze nel governo e ha ribadito il sostegno all’operato del Ministero. Durante l’incontro, si è parlato della collaborazione tra i vari membri e della volontà di rafforzare il ruolo di questa istituzione centrale per il paese. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato altre questioni in agenda.

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