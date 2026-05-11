Governo Giuli da Meloni dopo il licenziamento dei vertici dello staff al MiC

Nel pomeriggio, il ministro della Cultura ha trascorso un’ora in un incontro con la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. La discussione ha riguardato le recenti decisioni di licenziare i vertici dello staff del Ministero della Cultura. Non sono stati comunicati dettagli sui temi affrontati durante il colloquio. La riunione si è svolta in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione culturale.

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