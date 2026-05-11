Governo Giuli da Meloni dopo il licenziamento dei vertici dello staff al MiC
Nel pomeriggio, il ministro della Cultura ha trascorso un’ora in un incontro con la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. La discussione ha riguardato le recenti decisioni di licenziare i vertici dello staff del Ministero della Cultura. Non sono stati comunicati dettagli sui temi affrontati durante il colloquio. La riunione si è svolta in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione culturale.
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato per un’ora a colloquio a Palazzo Chigi nel pomeriggio con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il licenziamento di due dirigenti del MiC. L’incontro arriva all’indomani della decisione del ministro Giuli di licenziare due membri del suo staff. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MiC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Stando a quanto ricostruito, il primo pagherebbe il fatto...🔗 Leggi su Lapresse.it
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