Il ministro Giuli a Palazzo Chigi per un’ora dopo il licenziamento dei collaboratori Arianna Meloni | Non c’è nessun caso

Oggi, dopo la decisione di licenziare alcuni collaboratori, il ministro Giuli è stato visto a Palazzo Chigi, dove è rimasto circa un'ora. La presenza del ministro segue le recenti tensioni con il suo staff, che hanno fatto notizia nei giorni scorsi. La portavoce del governo ha dichiarato che non si tratta di un caso e che non ci sono altre questioni da segnalare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 11 maggio 2026 – Il giorno dopo la rottura con lo staff, Alessandro Giuli è stato visto oggi a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio il ministro della Cultura si è trattenuto circa un’ora nelle sede del governo, presente Giorgia Meloni. Secondo le indiscrezioni di stampa alla premier sarebbe rimasta indigesta la decisione di Giuli di silurare Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica e considerato vicino al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, ed Elena Proietti, responsabile della segreteria personale. Un allontanamento formalizzato oggi senza ripensamenti (Merlino pagherebbe per i mancati finanziamenti al docufilm su Giulio Regeni, definito “inaccettabile” nei giorni scorsi dallo stesso Giuli mentre Proietti sarebbe stata penalizzata per non essersi presentata in aeroporto, mancando una missione del ministro a New York).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro Giuli a Palazzo Chigi per un’ora dopo il licenziamento dei collaboratori. Arianna Meloni: “Non c’è nessun caso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nessun “caso Venezi” nel governo: Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni e Giuli conferma l’autonomia della FeniceUna decisione autonoma, nella quale non vi sono stati né «condizionamenti» da parte del ministero della Cultura né presunti «via libera» da parte... Giuli a Palazzo Chigi dopo il siluramento di Merlino e ProiettiIl ministro della Cultura è arrivato alle 15:15, pochi minuti prima di Meloni, ed è rimasto nella sede del governo per un’ora circa. Argomenti più discussi: Il ministro della Cultura Giuli un'ora a palazzo Chigi; Staff licenziato, Giuli su Merlino: O resta lui o io. L’ira di Meloni e Fazzolari; Il ministro Giuli licenzia i vertici del suo staff; Giuli licenzia i dirigenti del ministero della Cultura: la decisione dopo i fondi negati al documentario su Regeni. LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE NAZIONALE Governo, lo strappo di Giuli Azzerati i vertici dello staff: via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia Il caso dei fondi negati al docu su Regeni. L'ira di Palazzo Chigi. Il ministro: 0 io x.com Il ministro Giuli ha dato dell'assenteista al ministro Salvini reddit Giuli a Palazzo Chigi per un’ora. Il ministro ha formalizzato il licenziamento dei collaboratoriIndiscrezioni di stampa descrivono la premier irritata per le tensioni al ministero della Cultura. Arianna Meloni: Non c’è nessun caso ... quotidiano.net