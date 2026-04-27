Nessun caso Venezi nel governo | Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni e Giuli conferma l’autonomia della Fenice

Il governo ha ufficialmente smentito le voci riguardanti un presunto coinvolgimento nel caso Venezia, precisando che non ci sono state influenze da parte del ministero della Cultura né approvazioni da parte della presidenza del Consiglio. La gestione della decisione sulla Fenice è stata definita come autonoma, senza interferenze esterne o condizionamenti ufficiali. La conferma arriva direttamente da fonti di Palazzo Chigi e dai rappresentanti coinvolti.

Una decisione autonoma, nella quale non vi sono stati né «condizionamenti» da parte del ministero della Cultura né presunti «via libera» da parte della presidenza del Consiglio. All’indomani dell’annullamento da parte della Fondazione Teatro La Fenice di «tutte le collaborazioni future» con Beatrice Venezi, tanto il Mic quanto Palazzo Chigi ribadiscono come la decisione sia maturata esclusivamente nel perimetro della piena indipendenza dell’istituzione. Precisazioni che si sono rese necessarie a seguito di un retroscena che parlava invece di un coinvolgimento diretto della premier. Palazzo Chigi: «Ricostruzione priva di ogni fondamento». «È...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nessun “caso Venezi” nel governo: Palazzo Chigi smentisce le ricostruzioni e Giuli conferma l’autonomia della Fenice Notizie correlate Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi, Palazzo Chigi: “Meloni non coinvolta”Nessun coinvolgimento di Giorgia Meloni nel “licenziamento” di Beatrice Venezi da parte del Teatro La Fenice. Venezi licenziata, Giuli: ‘piena fiducia al sovrintendente della Fenice’Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “prende atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza, e conferma al... Una raccolta di contenuti Si parla di: La Fenice, licenziata Beatrice Venezi. P. Chigi: Meloni non coinvolta. Palazzo Chigi: 'Meloni non è stata coinvolta in alcun modo su Venezi''Nessun via libera, privo di fondamento quanto riportato dal Corriere della Sera'. Giuli conferma, 'atto autonomo e insindacabile' (ANSA) ... ansa.it Il licenziamente di Venezi da La Fenice, Palazzo Chigi: Meloni non è coinvolta, nessun via liberaIn una nota, Palazzo Chigi smenttisce il coinvolgimento di Giorgia Meloni nella decisione di licenziare Beatrice Venezi dal teatro veneziano ... corrierenazionale.it